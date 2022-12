Nieuwe bloemenzaak ‘It Blomhûs’ opent de deuren aan Oosterdijk in Sneek

De nieuwe ondernemer in Sneek heeft altijd een bloemenzaak in het centrum van Heerenveen gehad maar toen de mogelijkheid zich voordeed om het pand aan de Oosterdijk in Sneek te huren bedacht Van Dam zich geen moment.

“Ik heb de zaak afgelopen 1 november verkocht en was van plan om iets heel anders te gaan doen, maar ja toen kwam dit. En Sneek heeft mij altijd al getrokken waardoor we er meteen gas op hebben gegeven en in 8 dagen tijd hebben we de hele boel ingericht. Het is nu nog even puntjes op de spreekwoordelijk i zetten zodat we zaterdag officieel de zaak kunnen openen.”

Druk

“Ik heb het eigenlijk best al wel druk gehad, maar het is hartstikke leuk. We willen ons echt gaan onderscheiden in verse bloemen, kwaliteit. Boeketten en daarbij doen we ook ‘afscheidsbloemen’ en eventueel bloemen voor bruiloften. Verder bloemenabonnementen, levering aan bedrijven. Het enige wat we niet gaan doen is verzendorganisaties, dus geen Fleurop. Puur de consument aandacht geven en klantgericht bezig zijn. Per 1 januari komt er een bloembindster in de zaak. Ik ben bezig met een tweede bloembindster in de winkel te krijgen zodat we elke dag een volwaardige bloembindster hebben staan. Als ik geen personeel heb kan ik geen dag meer vrij zijn en dat is niet vol te houden. Het is de bedoeling dat wanneer het goed loopt dat we elke dag twee mensen in de winkel hebben. Op de zaterdag heb ik een zaterdaghulp aangenomen. De bloemen komen uit Aalsmeer en Rijnsburg rechtstreeks en elke dag aanvoer. Dingen die we niet hebben kan ik iedere dag bestellen en heb ik de ochtend erna binnen. Gericht bestellen ook op groen planten gebied.”

Sneek

“Ik vind Sneek heel dynamisch, het winkelbestand spreekt mij erg aan. Er zijn hier nog veel onafhankelijke winkels, veel echte ondernemers die er voor gaan. De sociale betrokkenheid is groot, dat merk je meteen. Sneek bruist!