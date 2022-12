Nieuwe bestrating voor nieuwe straat in binnenstad Bolsward

BOLSWARD - De nieuw aangelegde weg in de binnenstad van Bolsward wordt opnieuw bestraat. Dit wordt gedaan vanwege de slechte kwaliteit van de bestrating die er nu in ligt. De werkzaamheden vinden in twee fases plaats.

Fase 1

Fase 1 is inmiddels klaar. De bestrating voor Cultuurhistorisch centrum De Tiid. Deze weg is opnieuw bestraat met nieuwe gele maatvastere stenen in keperverband. Daarnaast is er noodherstel uitgevoerd op een aantal slechte plekken.

Fase 2

Fase 2 is het overige deel van de nieuw aangelegde weg: een deel Jongemastraat en de Marktstraat. Hierin wordt zoveel mogelijk het ontwerp gevolgd: rood in het midden en geel aan de zijkanten. Het beeld blijft hetzelfde. De gele stenen worden vervangen door dezelfde gele maatvastere stenen die ook bij de bestrating voor Cultuurhistorisch centrum De Tiid is gebruikt.

De gele steen sluit mooi aan bij de al bestaande rode steen. Daarnaast is deze steen op korte termijn leverbaar.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

Het werk zal half februari starten en duurt volgens gemeente Súdwest-Fryslân ongeveer acht weken (afhankelijk van het weer). De stoep blijft deze acht weken open. In januari is de detailplanning klaar en kunnen specifiekere details gedeeld worden, zoals wegstremmingen voor doorgaand verkeer.