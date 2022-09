Nieuwe bedrijfswagens FUMO volledig elektrisch

GROU- Medewerkers van de FUMO rijden sinds vandaag in nieuwe, duurzame elektrische bedrijfsauto’s. Bij het vervangen van het wagenpark van de omgevingsdienst van Fryslân lag de keuze voor elektrisch rijden voor de hand, aldus FUMO-voorzitter Anko Postma: ‘De zorg voor het milieu en de leefomgeving is onze missie. We hebben de afgelopen jaren al flinke stappen gezet, bijvoorbeeld met de verduurzaming van het bedrijfspand. De overstap naar elektrisch rijden sluit daar naadloos op aan.’