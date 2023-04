Nieuwe bedrijfsunits voor lichte industrie in Sneek voorzien in groeiende vraag

SNEEK- Met de bouw van 32 bedrijfsunits aan de Wagenmakersstraat 6 is bedrijventerrein De Hemmen 2 in Sneek volledig ingevuld. Nadat de gemeente Súdwest-Fryslân in februari groenlicht heeft gegeven, is de bouw eind maart gestart. De units bieden bedrijfsruimten variërend van 55 m2 tot 240 m2 voor ondernemers in de lichte industrie.

Met de ontwikkeling van De Hemmen 3 in volle gang, is er echter geen plaats meer voor kleinschalige bedrijfsunits op dit nieuwe bedrijventerrein. De gemeente Súdwest-Fryslân richt zich hier namelijk op de grotere ondernemingen met een hoge duurzaamheidsscore. Dit zorgt voor een groeiende vraag naar kleinschalige bedrijfsunits in de regio. Het project aan de Wagenmakersstraat 6 voorziet in deze vraag en biedt een oplossing voor MKB-ondernemers.

Het belang van MKB-ondernemers in de lichte industrie voor de regio is groot. Zij zorgen niet alleen voor werkgelegenheid, maar zijn ook een belangrijke motor voor innovatie en groei. Door te investeren in de juiste bedrijfsruimte en faciliteiten, kunnen deze ondernemers hun activiteiten verder ontwikkelen en uitbreiden.

Nosa Vastgoed BV uit Sneek is verantwoordelijk voor de realisatie van de bedrijfsunits.

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht Nosa Vastgoed BV.

Contactpersoon: Darian Nooitgedagt; E: beheer@nosavastgoed.eu;