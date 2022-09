Nieuwe barbershop in Sneek: Cutzooi

SNEEK- Sharon de Vreede, top barbier met 12 jaar ervaring in het herenkappersvak opent haar barbershop 1 oktober in het beautyplaza te midden van silon official, maggies & c nailed it.

Gespecialiseerd

Sharon is een allround afgestudeerd kapper gespecialiseerd in korte en halflange kapsels, traditioneel scheren met open scheermes en baardtrims. In het pand hebben we gekozen voor een afzonderlijk mannenhoek met een strakke inrichting en een oldskool touch. Met de prachtige chesterfieldbank is het geen straf om even te wachten met een heerlijk kopje verse koffie, of iets sterkers.

Dit maakt het nu al gigantisch populaire beauty plaza van 400 vierkante meter op Alexanderstraat 2 een trekpleister voor de lokale mannen! Kom het zelf bekijken! De deuren van CUTZOOI openen 1 oktober! Of boek je afspraak in op www.cutzooisneek.nl