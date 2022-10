Nieuwe AED’s in Top en Twel voor it Harspit en TOP’63

OPPENHUIZEN - De AED's van v.v. TOP'63 en dorpshuis it Harspit zijn afgelopen week vervangen door nieuwe exemplaren. Beide AED's waren verouderd en aan vervanging toe. Dus zocht de voetbalvereniging toenadering tot it Harspit voor een gezamenlijke aankoop en daarmee besparing van kosten.

Gezamenlijke bijdrage

Uit het Kernfonds van gemeente Súdwest-Fryslân hebben zowel it Harspit als TOP’63 € 400,- ontvangen voor de aanschaf van de nieuwe AED’s. Bij it Harspit hadden ze niet gelijk het geld klaar liggen voor de rest van de financiering, maar dat is opgelost met een gezamenlijke bijdrage, waaronder een gift van € 250,- van TOP’63. Daarnaast hebben de ondernemersvereniging en sportverenigingen die gebruik maken van it Harspit bijgedragen in de kosten. Meevaller was nog dat de nieuwe AED’s voor de oude prijs konden worden aangeschaft.

Voorzitter Pier van der Meer van TOP’63 noemt de aanschaf van de AED’s een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de verenigingen en het dorpshuis. “Samen kun je immers veel meer”. Op woensdag 5 oktober zijn de nieuwe AED’s bij TOP’63 en it Harspit geplaatst.

HartslagNu

De AED van it Harspit is publiek toegankelijk en aangemeld bij HartslagNu. Burgerhulpverleners die aangesloten zijn bij HartslagNu krijgen een bericht op hun mobiele telefoon als er sprake is van een noodsituatie bij hun in de buurt. Zij zijn snel ter plaatse om de AED bij levensbedreigende situaties in te kunnen zetten. In geval van hartfalen telt immers iedere seconde.

Reanimatiecursussen

Volgens Pier van der Meer is het ook de bedoeling dat TOP’63 in samenwerking met it Harspit reanimatiecursussen in het tweelingdorp gaat organiseren. Hiermee wordt Top en Twel weer een stuk hartveiliger. De AED-locaties in Oppenhuizen en Uitwellingerga zijn te vinden op de AED-pagina van de website Topentwelonline.

Bron: Topentwelonlin.nl