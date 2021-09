Nieuwe aanmeldingen voor het Nij Talint Orkest

Bij Nij Talint Orkest staat plezier voorop. Muziek is ontspanning en daarom is de pauze net zo belangrijk als de repetitie.

De nieuwe talenten die van het samen musiceren hebben geproefd weten van geen ophouden. Een van hen: “Ik heb nu de leukste hobby die er is”.

Nij Talint Orkest is begonnen bij en door ons verder ontwikkeld met muziekverenigingen in Friesland. Het is een concept, compleet met lesmethode en wervings/communicatiepakket, dat zijn succes ruimschoots bewezen heeft. Er kwamen honderden nieuwe muzikanten bij.

Een vereniging: “Nij Talint Orkest heeft ons inspiratie gebracht. We hebben met Nij Talint Orkest meer buitenstaanders betrokken bij onze vereniging. Dat voelt als waardering voor waar we mee bezig zijn”.

Start nieuwe Nij Talint Orkesten najaar 2021