Nieuwe 7-daagse vaarroute langs watericonen in Zuidwest Friesland

SNEEK- Zuidwest Friesland is sinds vandaag een inspirerende vaarroute rijker : de Watericonen Vaarroute. De nieuwe route van VVV Waterland van Friesland is een unieke zeven dagen durende ontdekkingsreis over de prachtige wateren van Zuidwest Friesland. Voor avonturiers, natuurliefhebbers en cultuurgenieters is dit de perfecte manier om de schoonheid van Waterland van Friesland te ervaren.

Remboud van Iddekinge, wethouder recreatie en toerisme van gemeente De Fryske Marren, en Floriaan Zwart, directeur VVV Waterland van Friesland, hebben de nieuwe vaarroute vandaag officieel gelanceerd. Dit gebeurde op het start- en eindpunt van de Watericonen Vaarroute: het gezellige watersportdorp Lemmer. “Deze nieuwe vaarroute is een heel mooie manier om onze regio op een unieke manier te ervaren”, vindt Remboud van Iddekinge. “Of je nu geïnteresseerd bent in de cultuur, de natuur of even lekker wilt ontspannen, de Watericonen Vaarroute biedt voor elk wat wils. Het is fantastisch dat we inwoners en gasten op een nieuwe en inspirerende manier kunnen laten kennismaken met de verborgen schatten van Zuidwest Friesland.”

127 kilometer langs 13 watericonen

De nieuwe vaarroute is 127 kilometer lang en voert langs dertien bijzondere watericonen van Zuidwest Friesland. “Je ontdekt hoe het water en de mensen al eeuwenlang samenwerken en elkaar vormen”, vertelt Floriaan Zwart. “We hebben deze route gebaseerd op de watericonen in Waterland van Friesland, denk aan het Woudagemaal in Lemmer, het Tjeukemeer, de kliffen van Gaasterland, de Pingjumer Gulden Halsband en de Afsluitdijk. Stuk voor stuk iconen die onze regio zo bijzonder maken. Dat was voor ons reden om deze inspirerende vaarroute samen te stellen. We merken dat steeds meer toeristen de weg naar onze prachtige regio weten te vinden. We willen hen zo gastvrij mogelijk ontvangen en het hen makkelijk en comfortabel maken. Daar gaat deze leuke en goed te volgen vaarroute zeker bij helpen.”

Zeven dagen varen

VVV Waterland van Friesland is in de vaarroute ervan uitgegaan dat er gemiddeld zes kilometer per uur wordt gevaren. Met dat tempo kun je de Watericonen Vaarroute in zeven dagen varen. “Op die manier heb je ook tijd om onderweg van boord te gaan”, aldus Floriaan Zwart. “Daar hebben we bewust voor gekozen, omdat er onderweg het nodige te zien is. Je komt niet alleen langs de dertien watericonen, maar ook langs gezellige dorpen en prachtige Elfsteden. Onderweg kun je dus van boord gaan om wandelend of fietsend de omgeving verder te verkennen.”

Geschikt voor elk seizoen

Om het de toeristen extra makkelijk te maken, geeft VVV Waterland van Friesland met de route eveneens informatie over waar je onderweg kunt overnachten. “We hebben in onze regio zoveel te bieden”, zegt Floriaan Zwart. “Van passantenhavens tot grotere havens. Ben je meer een natuurliefhebber en houd je van rust? Dan kun je terecht bij een van de Marrekrite-aanlegplekken. Daar kun je maximaal drie dagen achtereen gratis in de natuur overnachten. De Watericonen Vaarroute laat echt de veelzijdigheid van onze regio zien. En het mooie is dat je deze route niet alleen in de zomer kunt varen, maar ook in elk ander seizoen. Zo willen we bijdragen aan een jaarrond toerisme. Zuidwest Friesland is in elk seizoen op een andere manier interessant.” Volgens Floriaan Zwart is het heel belangrijk dat het toerisme over het jaar wordt verspreid. “Zo houden we onze regio voor iedereen goed bereikbaar en aantrekkelijk.”

Over VVV Waterland van Friesland

VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied zestien VVV-locaties en achttien informatiepunten. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Ongeveer 900 ondernemers zijn lid van VVV Waterland van Friesland. De VVV verbindt deze ondernemers met elkaar in één krachtige netwerkorganisatie.