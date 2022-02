Nieuwbouw 27 huurappartementen en 2 winkelunits Boschplein Sneek

Een sfeer vergelijkbaar met die van de binnenstad, dat wordt nagestreefd voor de Lemmerweg. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van het Boschplein. Aan de noordzijde van het Boschplein zijn al woningen en winkelunits gerealiseerd, waaronder een Poiesz supermarkt en een Aldi. De beoogde bouw van onder andere 27 duurzame huurappartementen aan de zuidzijde van het perceel, sluit hierop aan.

Wethouder Erik Faber is blij met deze ontwikkeling: “De nieuwe appartementen passen in het straatbeeld van de stad Sneek: authentiek en modern. En deze appartementen voldoen aan de huidige duurzaamheidseisen. Zo zijn ze bijvoorbeeld volledig aardgasloos. Een mooie ontwikkeling voor de stad en de gemeente.”

Naast de nieuwe appartementen komen er ook twee winkels bij. De begane grond van het nieuwe appartementencomplex wordt, net als de reeds ontwikkelde overzijde van het plein, gevuld met 2 grote winkels van tenminste 500m2. Om een vriendelijke en aantrekkelijke uitstraling te creëren, komt er ook meer groen in de omliggende straten.

Kuin B.V. uit Stede Broec gaat het plan realiseren. Dit vastgoedbedrijf bouwt momenteel ook de appartementen aan de Furmerusstraat in Sneek. Hoewel het Boschplein gemeentegrond is, heeft ook Poiesz een groot aandeel in de realisatie van het plan. De gemeente heeft 25 januari een koopovereenkomst met Poiesz gesloten. De bedoeling is dat Poiesz de grond koopt en daarna doorverkoopt aan Kuin B.V. om het plan te realiseren.

De directie van Poiesz is tevreden met de samenwerking: “De nadere uitwerking van het ontwikkelplan is in goed overleg met alle partijen tot stand gekomen, waarbij het voor Poiesz en alle zittende ondernemers erg belangrijk is dat er een ontwikkeling wordt gerealiseerd die goed aansluit op de overige panden en functies aan het Boschplein. Als directie van Poiesz zijn we zeer tevreden met de resultaten van al het voorwerk en kijken we uit naar de feitelijke realisatie.”

Wanneer de bouw daadwerkelijk van start gaat, is nog niet bekend. Het plan wordt eerst nog ter inzage gelegd, zodat inwoners de mogelijkheid krijgen om hierop te reageren.