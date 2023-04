Nieuw toeristisch magazine VVV Waterland van Friesland

SNEEK- De vijfde editie van het inspiratiemagazine voor de regio Zuidwest Friesland is vers van de pers gerold. Het zit boordevol inspiratie, tips, routes en adressen om Waterland van Friesland te ontdekken. Alle zeven Elfstedenstadjes, Gaasterland, de Friese meren, de IJsselmeerkust, De Greidhoeke komen erin aan bod. Lees ook over de verhaallijnen van Waterland van Friesland die gaan over de waterwerken, Elfstedenstadjes en de rust en ruimte. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van VVV Waterland van Friesland met onder toeziend oog van ruim 150 ondernemers het magazine overhandigd aan wethouder van Iddekinge van de gemeente De Fryske Marren.

Tijdloos en daardoor duurzaam

“Voor deze editie zijn er prachtige foto’s gemaakt vanuit een luchtballon over Waterland van Friesland. Er is een echte ruimtereis gemaakt,” vertelt Anna, redacteur van het magazine en medewerker bij VVV Waterland van Friesland. “Maar we laten vooral uitgebreid de watericonen zien uit onze regio zoals het Woudagemaal, het skûtsjesilen en bijzondere waterwerken zoals de Afsluitdijk. Het laat zien dat we als regio veel te bieden hebben.” Het magazine is een tijdloze uitgave en is daardoor duurzaam. “Ook volgend jaar kan dit magazine nog gerust uitgedeeld worden,” vertelt Boukje, tevens redacteur van het magazine en werkzaam bij VVV Waterland van Friesland.

Nederlands en Duits

Het magazine is ontwikkeld samen met mediapartner Ying Media B.V. en wordt gratis verspreid via alle VVV locaties van Waterland van Friesland. Ook ligt bij veel recreatieve ondernemers in Zuidwest Friesland. “Als mediapartner trekken we samen op in de totstandkoming van dit magazine en we zijn er weer trots op dat we met deze verhalen bezoekers én inwoners van onze mooie regio bereiken,” aldus Marianne Bouwman van Ying Media B.V. In zowel de Nederlandse als de Duitse taal wordt het magazine aangeboden. “Er bezoeken ontzettend veel Duitse toeristen Waterland van Friesland. Hiermee kunnen we de Duitstalige gasten gastvrij ontvangen,” aldus Anna. “En nieuw is dat binnenkort ook onze stadswandelingen in de Duitse taal verkrijgbaar zijn. Je kunt dan ook de ‘schätze’ van bijvoorbeeld Sneek ontdekken, hoe leuk is dat!”

Over VVV Waterland van Friesland

VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied zestien VVV-locaties en achttien informatiepunten. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Ongeveer 900 ondernemers zijn lid van VVV Waterland van Friesland. De VVV verbindt deze ondernemers met elkaar in één krachtige netwerkorganisatie.

Over Ying Media B.V.

Ying Media is dé lokale mediapartner die ruim 200 duizend inwoners bereikt via print en online in de gemeenten Súdwest-Fryslân, Heerenveen en De Fryske Marren. Met 4 huis-aan-huis maandbladen, 5 nieuwswebsites, 12 social media accounts en (toeristische) magazines brengen zij datgene in beeld wat de regio kleur geeft. Actueel en achtergrond. Over mensen, ontwikkelingen en belevenissen. Wonen, werken, ondernemen en recreëren. Verbinden is het sleutelwoord.