Nieuw: Stadswandeling door de pittoreske Elfstedenstad IJlst

Vorige week overhandigde Floriaan Zwart, directeur van VVV Waterland van Friesland, de stadwandeling aan Tom den Boer, voorzitter van Stichting Beleef IJlst. Tom uitte zijn vreugde over de stadswandeling: “Dit is natuurlijk prachtig voor onze stad. IJlst heeft vele schatten om te ontdekken. Wist je dat er begin 1700 in IJlst elke dag – het hele jaar door - een schip werd afgeleverd? En dat IJlst in het begin van de 20e eeuw de meest geïndustrialiseerde gemeente van Nederland was? De wandeling neemt je mee langs plekken in IJlst waar deze arbeid is verricht en meer. Ik denk ook dat de lokale bewoners er zeker nog iets van kunnen opsteken.”

Op reis door IJlst

De stadswandeling door IJlst is een overzichtelijke en gemakkelijk te volgen route met een lengte van 3 kilometer. De ontdekkingsreis start bij Museum en Werkplaats Houtstad IJlst. Vervolgens word je langs de meest leuke, bijzondere en interessantste plekjes geleid die er te vinden zijn. De wandeling voert onder meer langs de Fontein Onsterfelijke Bloemen – Rikka, houtzaagmolen De Rat, de oude schoorsteen van fabriek Nooitgedagt en langs het oude stadhuis. En natuurlijk mogen de unieke overtuinen en een filmlocatie van de speelfilm ‘De schippers van de Kameleon’ niet ontbreken in deze route. Er zijn genoeg geheimen en schatten te ontdekken. Beleef ze allemaal tijdens deze wandeltocht door de schatkamer van IJlst.

Vanaf nu verkrijgbaar

De stadswandeling door IJlst is verkrijgbaar via de webshop van VVV Waterland van Friesland, tegen een prijs van drie euro. Naast de VVV-locaties bieden ook bepaalde recreatieondernemers in de regio de wandeling aan. Ondernemers die geïnteresseerd zijn in het verkopen van de route aan toeristen en bewoners kunnen de wandeling bestellen via zakelijk.waterlandvanfriesland.nl. Deze stadwandeling in IJlst is ontworpen voor puur vermaak en is gebaseerd op historische feiten en interessante weetjes verzameld voor VVV Waterland van Friesland uit verschillende bronnen. Als wandelaars aanvullende informatie hebben, is deze altijd welkom voor toekomstige uitgaven van de stadwandeling. Inzendingen kunnen worden gestuurd naar info@waterlandvanfriesland.nl.

Meer stadswandelingen door de Elfsteden

Eerder kregen de Elfsteden Bolsward, Stavoren, Hindeloopen, Sloten en Sneek een eigen stadswandeling. IJlst is de zesde in de rij, maar niet de hekkensluiter. “De laatste stad in onze regio is Workum, die mag natuurlijk niet ontbreken in dit rijtje”, vertelt Floriaan. “Ons streven is om van elke stad de meest prachtige weetjes en boeiende verhalen te delen in een stadswandeling. Wij hopen hiermee, zowel toeristen als inwoners, te inspireren om op ontdekkingstocht te gaan en de verborgen schatten van de steden op te speuren.”

Over VVV

VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied zestien VVV-locaties en achttien informatiepunten. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Ruim 800 ondernemers zijn lid van VVV Waterland van Friesland. De VVV verbindt deze ondernemers met elkaar in één krachtige netwerkorganisatie.