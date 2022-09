Nieuw seizoen voor squashers van De Stolp

SNEEK- 16 september start de squashcompetitie van Squash Bond Nederland weer. De squashers van sportclub De Stolp zijn er klaar voor en treden weer aan met twee teams in de landelijke competitie. Sneek is vertegenwoordigd in de eerste en de tweede divisie.

De vaste krachten zijn natuurlijk weer van de partij. De kern van het eerste team bestaat uit Lukas van der Sluis (199e van Nederland), Ivar van Asten (204e) en Ronny Ouderkerken (219e). De opvallendste wijziging aan het team is de overgang van het tweede naar het eerste team van de talentvolle Tristan Keenan (15 jaar, 386e). Wie weet hoe snel hij richting de top 200 stuift? Paul Zwartenkot (320e) completeert het team, dat incidenteel aangevuld wordt door spelers uit het tweede. Waar vorige seizoenen de ambitie was om zich te handhaven, durven de Snekers het dit seizoen aan om de lat hoger te leggen: een plek bij de eerste vier moet mogelijk zijn.

Kern

De kern van het tweede team bestaat uit Hylke Dijkstra (483e), Imco Bakker (571e), Hendrik van der Sluis (716e) en Arnold Haakmeester (1.022e). Daarnaast hebben nieuwe spelers zich aangemeld voor het team, waardoor De Stolp op termijn mogelijk kan doorgroeien naar drie teams. Welkom Hayo Dijkstra, Tim Luursema, Fons Poon, Richard Schrader en Kim Verhoef! Samen met Glenn Keenan, Simon Bloemhof en Xander Jongejan verdelen zij onderling de speeltijd. De Stolp zal elke week een fris team kunnen opstellen. De ambitie is om een hecht geheel te smeden van deze groep spelers en zich te handhaven in deze zware landelijke competitie.

Zestien speelronden

De wedstrijden vinden allemaal plaats op vrijdagavond (maar niet elke week wordt gespeeld). Elk team speelt tweemaal tegen elkaar, één keer uit en één keer thuis. Het eerste team heeft acht tegenstanders en speelt dus zestien ronden, het tweede heeft zeven concurrenten, dus veertien speelrondes. De eerste wedstrijd is op 16 september, de laatste op 24 maart. Het tweede team gaat komende vrijdag op bezoek bij SCHIET in Amsterdam. Het eerste speelt thuis tegen Zwolle 2. Publiek is welkom om te kijken of om zelf een balletje te slaan op Vrijdagavond Inloopavond. Toegang in sportrestaurant De Stolp aan de Smidsstraat op De Hemmen in Sneek is gratis.