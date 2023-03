Nieuw restaurantgedeelte voor HEMA Sneek

SNEEK - Na een verbouwing opende de HEMA onlangs hun nieuwe, luxe zitgedeelte in de winkel in Sneek. Met een nieuw concept heeft zowel het restaurant als het aanbod een grote aanvulling gekregen en verwelkomt de winkel aan de Oosterdijk bezoekers om een kijkje te nemen in het nieuwe restaurant.

Mede-eigenaar Arjen Brinksma, die het familiebedrijf van zijn opa heeft overgenomen, is positief over de opening van het nieuwe zitgedeelte. “Het is voor Sneek een heel nieuw Hema-keukenconcept. We hebben ons assortiment groot uitgebreid met verse smoothies en sappen, salades en koffie op zelfbediening. Ook is onze warme hoek aangevuld met saté en patat en is de soepenhoek vergroot. Daarnaast maken we zelf gebak en appelbollen, wat ook nieuw is.”

Boost voor de winkel

Het buffet van de Hema is met alle zoet- en hartigheden twee keer zo groot als voorheen. Naast alle aanvullingen is ook het zitgedeelte volledig verbouwd. “We hebben twintig zitplaatsen erbij, die ingedeeld zijn in vijf verschillende ruimtes. De verbouwing is onderdeel van een zogenaamd Hema-concept dat de winkel in Sneek een boost geeft.”

Elke boom is uniek

De luxe en gezellige uitstraling zorgt voor positieve reacties bij de klanten van HEMA Sneek. “De mensen vinden vooral de nieuwe kassen heel mooi, als je bij de boom zit lijkt het net alsof je buiten zit. Vooral de stam is heel erg mooi, dat is een echte boom. De takjes zijn er stuk voor stuk met de hand ingedaan, elke HEMA-boom is uniek, daar krijgen we hele positieve reacties over.”

Kwaliteit waarborgen

Arjen omschrijft de situatie als een nieuwe stap. “We zetten dit met alle collega’s neer en we verzekeren dat we de kwaliteit van het nieuwe eetcafé kunnen waarborgen. Uiteindelijk hopen we dat het lekker druk wordt en dat de klanten vaak terugkomen.”