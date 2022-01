Nieuw onderkomen voor Hondentrimsalon Marije in Uitwellingerga

UITWELLINGERGA - Supertrots is Marije Overwijk-Pander op haar nieuwe hondentrimsalon in Top en Twel. Deze zaterdag, op Marije haar verjaardag, werd de nieuwe salon aan de Buorren/Smidsdaam in Uitwellingerga geopend. Dorpsburgemeester Visser had de eer om het lintje door te knippen, waarmee de deuren officieel open konden.

Marije Overwijk-Pander is al twaalf jaar werkzaam als gediplomeerd hondentrimster. Daarnaast werkt ze een dag in de week voor dierenartspraktijk Gaasterland in Balk. Vanaf 2016 heeft Marije haar trimsalon thuis in haar woonplaats Uitwellingerga, waar ze samen met haar man Jan en hun twee dochters woont. Een nieuw onderkomen aan huis was een grote wens voor Marije.

Twee jaar geleden ging de eerste paal de grond in voor de nieuwe salon, een aanbouw van de bestaande woning. Marije vertelt dat ze de tijd genomen hebben. "Ik had mijn trimsalon al aan huis en in 'het oude hok' kon het werk gewoon doorgaan". "Daarom hadden we ook geen deadline of zo, maar we wilden ook weer niet jarenlang in de verbouwerij zitten".

Marije trimt ook nog honden in Balk, maar dat heeft ze wat afgebouwd, zodat ze meer tijd heeft voor haar eigen hondentrimsalon thuis. Marije: "Ik moest een keuze maken, maar ik heb erg veel zin om in de nieuwe trimsalon aan het werk te gaan". "En met twee kleine kinderen is het ook wel fijn om thuis te zijn".

De hondentrimsalon ziet er dan ook prachtig uit en voldoet aan alle eisen van deze tijd. De ruimte is praktisch ingericht zodat er alle aandacht voor de hond is en er ook weer snel en gemakkelijk opgeruimd kan worden. Vooral het hondenbad is een aanwinst waar Marije trots op is. Pure verwennerij voor onze trouwe viervoeter!