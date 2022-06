Nieuw Nijver lezingen: Pleidooi voor een land vol leven, fabrieken en korte lijnen

HEEG- Dorine van den Beukel uit Heeg ging voor haar boek Nieuw Nijver op zoek naar de makers van Nederland. Met haar boodschappenlijst van hele gewone dagelijkse voorwerpen ging zij op pad om te kijken of wij nog kunnen maken: een sok, een pan of een stuk zeep. Ze dook in de Nederlandse cultuur- en economische geschiedenis en kwam tot verrassende uitgangspunten voor een nieuwe nijverheid. Niet alleen broodnodig maar volgens Van den Beukel ook prima mogelijk. In Tresoar geeft ze vier lezingen over hoe het ooit anders ging en nu weer beter kan.

Dorine van den Beukel is neerlandicus en grafisch vormgever. Zij is al vele jaren actief in voedselbeweging en de laatste jaren houdt zij zich bezig met onderzoek naar grondstoffen en maakeconomie. Zij is een van de initiatiefnemers van Pleed, het Leeuwarder community project dat het gebruik van Nederlandse wol weer gewoon wil maken. Zij schrijft voor het tijdschrift Noorderbreedte en is columnist klimaat voor het Friesch Dagblad.

1. Land van dozen en asfalt

In Nederland wisten makers zich eeuwenlang voor een groot deel te redden met natuurlijke grondstoffen uit eigen omgeving, maar de link tussen landschap en grondstoffen lijkt verlaten en vergeten. Tegelijkertijd hebben we onszelf afhankelijk gemaakt van grondstoffen die schadelijk zijn of schaars dreigen te worden. Hoewel sommige makers nog (of weer) werken met hernieuwbare materialen van dichtbij, wordt in Nederland een verrassende hoeveelheid lokale natuurlijke grondstoffen over het hoofd gezien. Over ijzer, wilgen, vlees, chemie en nieuwe wegen.

De lezing is gratis bij te wonen. Wel vragen we je een kaartje te reserveren in verband met de zaalcapaciteit.

2. Waar de makers zijn

Duizenden jaren maakten vakmensen in Nederland onze eigen spullen. Tot de afgelopen zeventig jaar steeds meer fabrieken en werkplaatsen sloten en de productie van onze spullen bijna volledig verplaatst werd naar het buitenland waar slecht betaalde anonieme handen onze spullen maken. Het verhaal van de makers in ons eigen land laat zien dat we niet zonder kunnen. En dat hoeft ook niet, dankzij de mensen die tegen alle stromingen in het vakmanschap en het ambacht levend hebben gehouden. We kunnen zo weer opnieuw beginnen. Over touw, glas, linnen, zeep, handen en harten.

Donderdagavond 30 juni van 20.00 - 21.00 uur.

3. De wegen van geld

Geld zorgde ervoor dat onze productie verdween naar lagelonenlanden en dat de makers hier hun werk kwijt raakten. Maar wie goed kijkt ziet dat geld juist de sleutel is voor een Nieuw Nijverheid. Want de grenzen van de vrije markt zijn bereikt. Hoe kunnen we het verschil tussen waarde en prijs tot uitdrukking brengen. Over handelsroutes, markten, potloden met gummetjes, eerlijke beloning, olifanten, dekens, Chinees porselein en nieuwe economische pioniers.

Donderdagmiddag 7 juli van 12.30 - 13.30 uur.

4. De waar

Veel van onze spullen zijn zo slecht gemaakt dat ze niet lang meegaan en niet te repareren zijn. Afvalverwerkers kunnen de stroom afval amper aan en onze natuur zucht onder de vervuiling. Om van te veel slechte naar genoeg goede spullen is een andere manier van denken nodig en dat niet alleen: actie. Over papier, gereedschap, bijen, reparatierecht, vervuiling en tevredenheid.

Donderdagmiddag 14 juli van 12.30 - 13.30 uur.