Nieuw na de voorjaarsvakantie: muziek voor jonge kinderen, minicursus harp, overdag zingen en trommelen op de djembé

SNEEK-Bij kunstencentrum Atrium gaan na de voorjaarsvakantie diverse nieuwe lessen en cursussen van start. Voor 1- tot 4-jarigen beginnen de cursussen Muziek op Schoot en Muzikale Peuterpret. Kinderen die nieuwsgierig zijn naar de mysterieuze harp, kunnen in een korte cursus kennismaken met het unieke snaarinstrument. Daarnaast zijn er voor volwassenen twee nieuwe, laagdrempelige muziekcursussen in de ochtend of middag: het overdagkoor en djembé (Afrikaanse trommel).

Muziek voor de allerjongsten

Corien Postma geeft al jaren muziekles aan jonge kinderen. Muziek stimuleert de gehele ontwikkeling; in de lessen zijn kinderen spelenderwijs bezig met motoriek, spraak- en taalontwikkeling, creativiteit en zelfvertrouwen. Door te spelen en te bewegen op muziek leert een kind zichzelf en de wereld om zich heen kennen. Er start een nieuwe reeks van zeven bijeenkomsten op vrijdagochtend. Aan bod komen traditionele en nieuwe liedjes over de lente en Pasen, bewegingsspelletjes en eenvoudige instrumenten. Start: vrijdag 4 maart (Sneek)

Hands on Harp

De harp is een eeuwenoud instrument dat tot de verbeelding spreekt van velen. Speciaal voor kinderen heeft docent Marije Vijselaar de korte kennismakingscursus 'Hands on Harp' opgezet. In groepjes van drie leren de kinderen een aantal basistechnieken. Daarnaast vertelt Vijselaar allerlei leuke weetjes over de harp. De lessen van een half uur zijn op woensdagmiddag. Start: woensdag 16 maart (Sneek)

Koor voor beginners



Na het succes van de nieuwe overdagkoren in Sneek en Bolsward in het najaar van 2021 kon een vervolg niet uitblijven. Het overdagkoor is speciaal voor beginnende zangers. Het koor in Bolsward repeteert op maandagochtend. In Sneek wordt op donderdagochtend gezongen. Het repertoire is breed; van bekende popliedjes uit de jaren zestig, bijvoorbeeld van The Beatles en The Everly Brothers, tot licht klassiek. Dirigent Erwin de Ruijter: “Samen zingen ontspant en maakt je hoofd leeg. Bovendien is een koor heel gezellig. Optreden voor publiek is niet onze insteek, we gaan gewoon gezellig samen een uurtje zingen. Zingen in een koor is ook gezond, bijvoorbeeld voor de longen en hersenen.” Start: maandag 28 februari (Bolsward) en donderdag 3 maart (Sneek)



Overdag los op de djembé

Wie van opzwepende muziek houdt, zal gelijk mee willen doen met de djembégroepen van het kunstencentrum. Met een aanstekelijk enthousiasme geeft Moustapha Seck al jaren les op de Afrikaanse trommel met zijn daverende ritmes. Seck is niet alleen muzikaal sterk onderlegd, maar ook een entertainer en kan prachtig vertellen. Naast zijn lessen op maandagavond heeft hij ook een cursus opgezet voor in de middag. Start: maandag 21 maart (gratis proefles op 14 maart)

Het volledige les- en cursusaanbod op het gebied van muziek, dans, theater, musical en beeldende kunst is te vinden op kunstencentrumatrium.nl. Vaak is een gratis proefles mogelijk.