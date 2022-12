Nieuw Muziekcafé in Sneek

SNEEK- In het pand van The Legend aan de Marktstraat 29 in Sneek, van wijlen Rinke de Jong blijft het niet lang stil meer. In het historische pand waar eerder een tabaksfabriek, discotheek De Lichtboei van Fam. Van Dalen en Café The Legend en De Pub van Rinke de Jong ging kortgeleden het licht uit en de muziek verstomde na het tragische overlijden van Rinke. Maar niet voor lang.