MAKKUM - Nieuw logo Sint Martinusschool in Makkum feestelijk onthuld De zomervakantie staat voor de deur, maar bij de Sint Martinusschool in Makkum was het woensdag 12 juli nog een drukte van belang. Het was de dag dat het nieuwe logo van de school onthuld werd en behalve de kinderen hadden ook vele ouders zich tegen 11.00 uur op het schoolplein verzameld.

De feestelijkheden begonnen met muziek van niemand minder dan Johannes Rypma, die als mystery guest was uitgenodigd. Daarna nam directrice Annemieke Bindels het woord. Zij heette iedereen welkom en had een gesprekje met Sint Martinus zelf, die hoogstpersoonlijk een kijkje was komen nemen. Leerling Teie Genee was voor de gelegenheid in de huid van de heilige gekropen en hij vertelde hoe de geest van Sint Martinus nog steeds leeft op de school. “De kinderen helpen elkaar en geven elkaar het goede voorbeeld”, zo zei hij.

Na die mooie woorden voerden groep 5 en 6 een toneelstuk op waarin dit ook nog eens tot uiting kwam. Groep 1 tot en met 4 lieten daarna, met hulp van groep 7 en 8, een dans zien. Zowel in het toneelstuk als in de dans speelden gekleurde linten een belangrijke rol. “Die linten laten zien dat we bij elkaar horen, maar dat we ook allemaal onszelf mogen zijn.”, was de uitleg.

Toen was het moment van de onthulling van het nieuwe logo gekomen en de eer om dit te doen was aan de oudste en de jongste leerling: Lauren en Lucas. In het nieuwe logo komt duidelijker naar voren dat de Sint Martinusschool een daltonschool is. Ook hier komen de linten terug, in vijf verschillende kleuren. Die kleuren staan voor de vijf pijlers van het daltononderwijs: samenwerking, vrijheid in verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. De nieuwe leus van de school staat ook in het logo: “Zelf doen met lef!”

Na de onthulling was er een cadeau voor alle kinderen: een groot strandlaken met daarop levensgroot het logo, zodat ze nu op het strand hun school kunnen promoten. Eén van de kinderen kreeg er ook nog eens een mooie strandtas bij en dat was Jonathan. Hij kreeg de tas als prijs omdat hij als enige het goede antwoord had gegeven op de prijsvraag wie de mystery guest was. Diezelfde mystery guest speelde en zong als afsluiting samen met de kinderen een eigen versie op de Zuiderzeeballade en het Sint Martinuslied. Het was mooi om te zien hoe alle kinderen vooral het laatste lied, het lijflied van hun school, echt vol overtuiging en overgave zongen.

De directrice probeerde hen daarna naar binnen te krijgen met de belofte om lekkers, maar die poging mislukte, omdat Johannes Rypma nog steeds speelde en zong. In plaats van naar binnen te lopen zetten de kinderen een polonaise in gang. Pas toen Johannes stopte met spelen gingen ze naar binnen, waar een stukje oranjekoek met (natuurlijk) het nieuwe logo erop op hen wachtte