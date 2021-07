Nieuw leven voor de ‘Bosch Paloma D2 Robot’

SINT NICOLAASGA- In een upgrade van de machines bij Holiday Ice uit Sint Nicolaasga kwam onlangs de ‘Bosch Paloma D2 Robot’ stil te staan. Voor het inpakwerk in de fabriek was de robot net wat te langzaam geworden. Maar nog altijd is het een prachtige machine, dus de School voor Techniek en Technologie van het Friesland College is blij met de gift van de ijsfabrikant uit Sint Nicolaasga.

De robot werd gebruikt voor het inpakken van ijsjes in een consumentenverpakking. Door de nieuwe ontwikkelingen in het productieproces kon deze robot het huidige tempo echter niet meer bijhouden. Het is zonde om spullen te laten verstoffen, zeker als het om een multifunctionele inpakrobot gaat. Dit vond ook Bart Hakbijl, directeur bij Holiday Ice.

Door de contacten tussen hem en het Friesland College zag hij een kans om de sector en studenten te helpen. De robot beschikt immers over allerlei moderne technieken waar menig student wat van kan leren. Holiday Ice besloot de machine te doneren aan het onderwijs. Bart Hakbijl: “De cirkel is rond als een student van het FC die met deze machine heeft gewerkt weer bij ons in het bedrijf terecht komt.”

Bart vindt de samenwerking van het onderwijs en het bedrijfsleven erg belangrijk, omdat ze voor elkaar van grote waarde kunnen zijn. Hij wil investeren in de jeugd en techniek onder de aandacht brengen.

Fascinerend

De inpakrobot gaat in de toekomst deel uitmaken van verschillende leertrajecten op het FC. Studenten van de opleidingen Mechatronica, Procestechniek en Engineering gaan ermee aan de slag. Hierbij komen onderwerpen aan bod als het herkennen van onderdelen, aanpassen van productie parameters, onderhoud van de machine en veilig ermee werken.

De studenten zijn zeer te spreken over de nieuwe inpakrobot in de techniekhal in Leeuwarden. Ze vinden de werking en het systeem achter de machine fascinerend en vinden het leuk om er mee te werken. De eerste keer dat ze de machine in werking zagen, waren ze verbaasd over hoe snel en precies de robot het proces doorloopt.

De inpakrobot is slechts een deel van een productieproces, daarom ligt er nu de uitdaging om de robot te finetunen en er een continu systeem omheen te maken. Het Friesland College en Holiday Ice blijven natuurlijk in contact en wellicht worden straks ook masterclasses gegeven door ervaren medewerkers van de ijsfabrikant.

directeur Bart Hakbijl (Holiday Ice) die wordt geflankeerd door FC-studenten Max Henning en Rens Huisman.