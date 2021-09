Nieuw Kinderkoor Sneek zoekt zangertjes voor het Lucia feest

SNEEK- In Zweden is het lang traditie dat op 13 december kinderen in witte kleding en een rode sjerp met kaarsjes op het hoofd hun ouders gaan wekken en eten brengen begeleid met Lucia liedjes. Deze liedjes zijn net zo bekend als Sinterklaas- of kerstliedjes in Nederland, iedere Zweed kan ze meezingen. Ook is het traditie dat elk dorp voor het jaarlijkse concert een eigen ‘Lucia’ kiest, die mag voorop in de processie en draagt een kroon met (échte) kaarsjes.

Met Kinderkoor Sneek studeer je de Zweedse liedjes in. De liedjes zijn speciaal voor ons in het Fries vertaald door Peter Sijbenga. De repetities zijn vanaf 1 oktober op vrijdagmiddag in de Martinikerk. Het Lucia concert wordt in een sfeervol aangeklede Martinuskerk (a/d Singel) gegeven op woensdagavond 15 december 2021 met professionele musici, waaronder de mannen van het Martini Jongenskoor.

Ben je tussen de 8 en 12 jaar? Kom dan lekker zingen met je vrienden en vriendinnen, iedereen mag meedoen. De liedjes worden allemaal ingezongen zodat je ook thuis lekker kunt oefenen met zingen. Zingen is hartstikke leuk, gezond en je wordt er zelfs slimmer van! Bovendien wordt het heel gezellig en het concert een supermooie belevenis waar je je leven lang nog een mooie herinnering zult hebben.

Meld je nu aan op www.kinderkoorsneek.nl of via info@kinderkoorsneek.nl. Voor vragen of meer informatie kun je ook mailen, bellen of appen met dirigent Gerard van Beijeren: 06-30333248.