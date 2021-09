Nieuw kantoorpand voor EFKO Beton in Uitwellingerga

UITWELLINGERGA- Afgelopen week is het nieuwe kantoorpand van EFKO Beton in gebruik genomen. Voor EFKO een nieuwe mijlpaal, maar ook wel enigszins emotioneel, want dit betekent ook de sloop van het oude kantoor. In dit kantoor is decennialang gewerkt aan de opbouw en ontwikkeling van EFKO naar een modern bedrijf dat maatwerkoplossingen biedt in beton.