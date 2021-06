Nieuw: It bêste fan Nyk de Vries – Humor út ’e Wâlden

LEEUWARDEN-Vorige week verscheen bij uitgeverij Afûk de nieuwe, komische bundel met ultrakorte verhalen van Nyk de Vries (Noardburgum, 1971): It bêste fan Nyk de Vries, humor út de Wâlden.

Nyk de Vries is schrijver, dichter, muzikant én Dichter fan Fryslân. In de nieuwe bundel met zijn beste verhalen, vormen de illustraties van Willie Darktrousers, illustrator, troubadour, producer en op zijn eigen artistieke wijze filosoof, een prachtige aanvulling op de verhalen.

Met zijn prozagedichten, ultrakorte en absurde verhalen, treedt De Vries regelmatig op. Bij zijn performances maakt hij vaak gebruik van muziek en beeld. Van Renger (een filmische roadnovel, die in zowel het Fries als het Nederlands is verschenen) en prozagedichten maakte hij hoorspelbewerkingen voor de VPRO-radio. Voor Omrop Fryslân maakte hij de radiorubriek ‘De Minút fan Nyk’ dat werd genomineerd voor de NL-Awards.

Meer over Nyk de Vries: www.dichterfanfryslan.nl en www.nykdev.nl.

It bêste fan Nyk de Vries, humor út de Wâlden kost € 7,50 en is nu te koop in de boekhandel.