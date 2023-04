Nieuw interactief Bezoekerscentrum Heeg van VVV Waterland van Friesland per vandaag geopend

HEEG - Vanaf vandaag, zaterdag 1 april - écht waar - zijn de deuren van het nieuwe bezoekerscentum in Heeg geopend. Het pand aan Harinxmastrjitte 36 is omgetoverd tot een interactief beleefcentrum voor toeristen en bezoekers en inwoners van Heeg.

Het bezoekerscentrum van VVV Waterland van Friesland is een inspirerende plek die uitnodigt tot ontdekking en waar je informatie over historie, cultuur, watersport en recreatie van Heeg en Waterland van Friesland kunt krijgen én beleven. Uniek in z'n soort. Nieuwsgierig? Kom snel even langs of kijk op de website van Waterland van Friesland.