Nieuw ingenieursbureau in Sneek

SNEEK- Het Friese ingenieursbureau Tooker, gevestigd in Leeuwarden, kondigt met trots de opening aan van hun nieuwe vestiging, Tooker Machinery, in Sneek op het industrieterrein de Hemmen. De uitbreiding is een reactie op de groeiende vraag naar expertise op het gebied van machinebouw en productieautomatisering bij maakbedrijven.