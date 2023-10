Nieuw in De Noorderhoek: “Moeder & Kind café”

SNEEK - Woensdag 8 november van 14.30 tot 15.30 uur kunnen moeders met hun kinderen tot en met 12 jaar bij de buurthuiskamer van Geloven in de Buurt van het Leger des Heils langskomen voor een gezellige muziekmiddag onder leiding van MuziekMeester Evert. Ook is er een springkussen aanwezig voor de allerkleinsten en wordt er gezorgd voor drinken en wat lekkers. Wees van harte uitgenodigd aan de Worp Tjaardastraat 336 in Sneek.

Het “Moeder & Kind café” is een samenwerking tussen het Sociaal Collectief en het Leger des Heils. Het doel is om 2-wekelijks een gezellig ontmoetingsmoment te organiseren met een herkenbaar thema over ouderschap in deze tijd. De middag is speciaal voor moeders en hun kinderen tot en met 12 jaar en biedt de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, te leren en te delen.

En de kinderen? Zij gaan aan de slag met spel, creativiteit en samen leuke dingen doen. De locatie biedt mogelijkheden om dit buiten en of binnen te doen.



Lijk het je wat toe en woon je in de buurt van of in de Noorderhoek?

Kom dan gezellig langs op 8 november tijdens de kick-off van het Moeder & Kind café Noorderhoek. Voor meer informatie kun je terecht bij: Johanna Jorritsma, tel. 06-25755948 of via e-mail: j.jorritsma2@socoswf.nl.