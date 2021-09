Nieuw in de 'Etalage van Hoop' van de Oosterkerk: Nazomer, tijd van verwondering

SNEEK- Het ¨levende schilderij¨ in het voorportaal van de Oosterkerk is vernieuwd. September is onherroepelijk de herfstmaand. We nemen afscheid van de zomer, en van het strandtafereel dat zoveel kijkers heeft getrokken. Jong en oud, velen bleven stilstaan tijdens de zomer. De kinderen die in de Zwette zwommen legden hun handdoek op de trap voor de kerk, zodat het schilderij doorliep, en binnen en buiten werden verbonden.

Nu mogen we genieten van de nazomer en kijken naar de rijke oogst. Uit één maiskorrel groeide een reusachtige plant met meerdere dikke kolven. Die ene pit van een pompoen bracht ons een enorme zware gele vrucht. Elke tuinier weet dat je nòg zo kunt schoffelen en water geven en slakken bestrijden, maar de groei, daar kunnen wij zelf niet voor zorgen.

Wie zou zich hier niet over verwonderen?

Opvallend is dat geloof, hoop en liefde ook vruchten worden genoemd

Opnieuw een beeld voor iets wat we alleen maar kunnen ontvangen. Veel mensen maken zich zorgen over de toekomst. Dat geldt voor ons persoonlijke leven maar ook over die grote wereld. Het nieuws komt elke dag onze kamer binnen. Wonder boven wonder is er nog altijd de hoop, de kleine wakkerende vlam die niet uitgaat.

Hoe kan het?

Onze Vader verborgen,

uw Naam worde zichtbaar in ons,

uw koninkrijk kome op aarde

uw wil geschiede, een wereld

met bomen tot in de hemel,

waar water schoonheid en brood

gerechtigheid is en genade -

waar vrede niet hoeft bevochten,

waar troost en vergeving is

en mensen spreken als mensen

waar kinderen helder en jong zijn,

dieren niet worden gepijnigd

nooit één mens meer gemarteld,

niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd

leg uw hand op ons hart

breek het ijzer met handen

breek de macht van het kwaad.

Van U is de toekomst

kome wat komt.

Huub Oosterhuis

De woorden vormen het thema van deze Etalage, met als slotregel:

Van U is de toekomst

kome wat komt.¨

Ineke Faber en Anneke van der Werff

Licht: Peter Verkerk