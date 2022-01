Nieuw Hoofd Voetbalzaken bij ONS Sneek benoemd

Arno is de afgelopen vier jaar werkzaam geweest als Hoofd Jeugdopleiding (HO) bij de fusieclub FC Zuidlaren. Als HO heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de mooie ontwikkelingen die de jeugdopleiding van deze club heeft doorgemaakt.

Daarnaast heeft Arno ervaring opgedaan in de jeugdopleiding van FC Groningen. Hij was drie jaar lang hoofdtrainer van de Regionale voetbalschool van FC Groningen en was daarnaast assistent bij de JO13/JO12.

Ook is Arno meerdere jaren hoofdtrainer geweest van verschillende selectieteams bij ACV Assen en FC Zuidlaren.

Hij is opgeleid op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) aan de Hanzehogeschool in Groningen. Hij werkt als docent Lichamelijke Opvoeding (LO) en economie in het onderwijs.

Verheugd

Voorzitter Joan van der Veen: “ONS Sneek is verheugd Arno Nijenbanning te kunnen verwelkomen als nieuw Hoofd Voetbalzaken binnen de club. Zijn visie, ambitie en manier van werken sluiten goed aan bij de moderne manier van werken die de jeugdopleiding van ONS Sneek kenmerkt.”

In een reactie gaf Arno Nijenbanning aan ontzettend enthousiast te zijn over de functie en uit te kijken naar de samenwerking met alle trainers en vrijwilligers van de club.

De huidige Hoofd Voetbalzaken Douwe Jan van der wal blijft overigens behouden voor de club. Hij wordt bestuurslid Technische Zaken van ONS Sneek.