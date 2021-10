Nieuw hockeyveld van SMHC Sneek nadert voltooiing

De nieuwe kunstgrasmat wordt de komende dagen gelegd. De onderlaag ligt er al en het plaatsen van de opsluitbanden is nagenoeg gereed. In augustus is gestart met de aanleg van het waterveld en de verwachting is dat rond de herfstvakantie het nieuwe veld opgeleverd kan worden. Als alles volgens planning verloopt hopen de Sneker hockeyers het veld eind oktober officieel te kunnen openen.