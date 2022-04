Nieuw boek van Hanneke de Jong

SNEEK- Lion woont in Israël. Voor zijn zestiende verjaardag mag hij met zijn moeder en opa op vakantie naar Nederland. Daar groeide opa op in Friesland. Lion heeft vaak gevraagd naar opa’s leven van toen, maar antwoord kreeg hij nooit. De geschiedenis van zijn grootvader heeft iets te maken met de Tweede Wereldoorlog. Hij was toen een peuter, dus hoe zit dat precies?

Misschien kan hij dat vertellen als hij terug is in zijn oude dorp. Maar als Lion ziet hoe moeilijk opa het heeft met dat verleden, vraagt hij zich af of deze reis wel zo’n goed idee was.

Wat het hele dorp wist |Het zwijgen van een Joods oorlogskind | Hanneke de Jong | ISBN 978 90 561 5930 6 | gebonden | 136 pagina's | verkoopprijs € 14,90 | Verschijnt 8 april bij Noordboek