Nieuw boek ‘Liefde in strijd met de wet’ van Hegemer Margot Sieburgh

HEEG- Op 8 juni 2021 treedt Margot Sieburgh uit Heeg naar buiten met het boek ‘Liefde in strijd met de wet’. Een ingrijpend autobiografisch verhaal van een jong meisje (19) dat verliefd wordt op een Libanese man (30), die illegaal in Nederland verbleef. Vier jaar lang heeft Margot gevochten om samen te kunnen zijn met haar Libanese geliefde. Het werd een gevecht tegen de overheid, zowel in Nederland als in België.

Van rechercheurs die hun relatie tot een onderzoeksobject maakten, tot keer op keer voor de rechter worden gesleept omdat ze alle schijn tegen zich hadden. “Ik heb het boek ‘Liefde in strijd met de wet’ geschreven omdat ik geschokt ben over de wijze waarop wij als criminelen zijn behandeld. De normen en waarden die in Nederland zo centraal staan, namelijk vrijheid en inclusie, blijken volledig te verdwijnen wanneer je een relatie hebt met een niet-Europeaan,” aldus schrijfster Margot Sieburgh. ‘Liefde in strijd met de wet’ is een aangrijpend liefdesverhaal, een kijkje in de wereld van een jong stel dat knokt voor hun geluk. Online te koop via: www.bravenewbooks.nl/margotsieburgh

Gezinshereniging met een buitenlander wordt steeds moeilijker in Nederland

Gezinshereniging is een procedure die nog steeds onderschat wordt in Nederland. Zodra je aan de gestelde voorwaarden van de Immigratie Naturalisatie Dienst (IND) voldoet, krijgt het gezinslid een verblijfsvergunning in Nederland. Deze illusie wordt in ieder geval gegeven door de website van de IND. “Ik hoopte zo dat het zou lukken. Trouwen, gezinshereniging aanvragen en ons leven samen voortzetten. Pas na het verschrikkelijke telefoontje met de IND, waarin ze mij bruut vertelden dat ik beter naar België kon verhuizen met hem en het daar moest proberen, is mijn vertrouwen in het Nederlandse systeem verdwenen. Ik was te jong, zijn situatie was te gecompliceerd en een procedure voor gezinshereniging was niet iets waar wij voor in aanmerking kwamen, aldus de IND.”

Vals beschuldigd van een schijnrelatie

Van 2009 tot 2014 heeft de IND – volgens een onderzoek van de WODC – van de 250 aanvragen tot gezinshereniging, 12% afgewezen op basis van een zogenaamde schijnrelatie. In 2017 heeft de IND – volgens hun jaarrapport – 25% van de aanvragen tot gezinshereniging afgewezen. Hoe veel schijnrelaties hierbij zijn vastgesteld, is niet bekend. Er is geen recent onderzoek meer geweest naar de cijfers van schijnrelaties sinds 2014. Wat mij doet afvragen, wie ziet er op toe dat de IND de juiste conclusies trekt? Zelf heb ik namelijk ervaren dat de conclusie tot een schijnrelatie te snel wordt getrokken, zonder voldoende informatie te hebben.

‘Liefde in strijd met de wet’ is te koop bij BelleEtPomme in Heeg en D’Ald Herberch in Gaastmeer. Tevens online te koop via www.bravenewbooks.nl/margotsieburgh