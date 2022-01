'Niet meer verdwalen in Kunstencentrum Atrium'

SNEEK - Soms was het even zoeken naar het juiste lokaal voor de muziekles, maar daar hebben ze bij het Kunstencentrum Atrium een oplossing voor bedacht.

Dankzij voormalig stagiair Max Steehouwer en fotograaf Paul de Bruin zijn er nu prachtige afbeeldingen met muziekinstrumenten op de deuren van de muzieklokalen aangebracht. Deze afbeeldingen passen ook nog eens heel mooi bij de nieuwe kleuren op de muren van het Kunstencentrum aan het Oud Kerkhof in Sneek.

Overhandiging cheque

Afgelopen week mocht Wiebren Buma (directeur-bestuurder CKS) een cheque ter waarde van 5.000 euro ontvangen. Deze werd overhandigd door Hendrik de Jonge van TVM foundation samen met Christien Lycklama à Nijeholt van Hoekstra Transport BV.

Mede dankzij deze gift beschikt het Kunstencentrm nu over een prachtig aangekleed gebouw, met onder meer verrijdbare presentatieschermen, stoffen elementen om de akoestiek te verbeteren en diverse planten. Het binnenplein is een beleeftuin geworden. Het kan worden ingericht als muziekpodium, theaterruimte of expositiezaal, wat unieke mogelijkheden biedt voor de leerlingen, cursisten en bezoekers!