‘Niet kniezen niet zeuren’, van Fokko Dam

SNEEK-Fokko Dam komt met een solo-single. Hij heeft de aloude traditional “Niet Kniezen, Niet Zeuren” in een nieuw jasje gestoken. Het lied werd in het verleden reeds vele malen opgenomen. De allerleukste versie(tot nu toe ) was die van “Jan en de Hofzangers en zangeressen” die er in 1979 een hit mee hadden.