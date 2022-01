‘Niet chillen maar drillen’ in het Fries Scheepvaart Museum

SNEEK - Meestal komen mensen naar een museum om zich te laten inspireren, om nieuwe energie op te doen, om op te laden. Op woensdagmiddag 19 januari kun je in het Fries Scheepvaart Museum ‘niet chillen maar drillen’. Het museum verandert voor even in een sportschool, en kan dan wél open.

Nautische gymnastiek

Van 14.00-16.00 uur is het museum geopend. Bezoekers kunnen er dan een kort lesje ‘nautische gymnastiek’ volgen. Zeilen hijsen, dek schrobben, mastklimmen – in de scheepvaart is veel fysieke kracht nodig en daar zijn genoeg gymnastiekoefeningen bij te bedenken. Na afloop kun je als ‘cooling down’ de collectie bekijken. De ‘drilsessies’ zijn geschikt voor iedereen: van jong tot oud en van beginner tot getrainde sporter. Reserveren is niet nodig, de nautische gymlesjes duren ongeveer een kwartier en worden tussen 14

en 16 uur doorlopend gegeven. Uiteraard geheel coronaproof. De toegang is deze middag gratis – bezoekers van 13 jaar en ouder vragen we om een mondkapje te dragen en moeten een geldig coronatoegangsbewijs kunnen tonen.

Protest

Met deze actie geeft het Fries Scheepvaart Museum – net als vele andere musea - gehoor aan de oproep van de Museumvereniging om de lobby voor een snelle heropening van de musea, kracht bij te zetten. Dat winkels en andere niet-essentiële diensten wel open mochten en musea niet, is en blijft onverklaarbaar, aldus de Museumvereniging. Ook het Fries Scheepvaart Museum wil heel graag open. Directeur Hester Postma: “Cultuur geeft inspiratie, nieuwe energie en het biedt troost. En dat gunnen we iedereen, juist in deze tijd. Het kan ook gewoon, veilig en verantwoord een museum bezoeken. Overal kun je hier 1,5 meter afstand houden, er zijn nooit teveel mensen tegelijk, en er is voldoende hand-desinfectiemiddel.” Eerder deze week zette het museum als stil protest al een paar ‘hoerenhondjes’ achter het raam, om aan te geven dat ze ‘beschikbaar’ zijn en met smart uitkijken naar bezoek in het museum.