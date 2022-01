Niet chillen maar drillen gaat door in Fries Scheepvaart Museum Sneek

SNEEK- In goed overleg met de gemeente Súdwest Fryslân is besloten dat de actie van het Fries Scheepvaart Museum -onder de Wet Openbare Demonstraties- vanmiddag WEL door kan gaan.

Om 14.00 en om 15.00 uur kun je een lesje nautische gymnastiek volgen in het museum. Er is plaats voor 20 mensen per keer en vol = vol. Zet een mondkapje op, houd 1,5 meter afstand en toon een geldig coronatoegangsbewijs (QR-code) als je 13 jaar of ouder bent.

De ' cooling down' in het museum kan niet doorgaan, maar je kunt natuurlijk wel op eigen gelegenheid door onze mooie historische binnenstad gaan wandelen!

friesscheepvaartmuseum.nl/museumgym