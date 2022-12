Niet alleen asfalt, ook het beton dreigt omhoog te komen in het aquaduct bij Uitwellingerga

SNEEK- Het is nog lang niet te zeggen wanneer de Prinses Margriettunnel in de A7 bij Uitwellingerga weer open kan worden gesteld voor het verkeer. Dit oude aquaduct werd vorige week afgesloten voor al het verkeer, omdat het asfalt in de tunnel omhoog kwam.

Rijkswaterstaat is nu op zoek naar de precieze oorzaak van het probleem én de beste aanpak om de tunnel weer te repareren.

Op dit moment blijkt dat niet alleen het asfalt omhoog dreigt te komen, maar ook het beton daaronder. Er worden daarom extra zandzakken geplaatst om de extra tegendruk te bieden en te voorkomen dat de tunnelbak onder water komt te staan.

"Er is meer aan de hand"

Gedeputeerde van verkeer Avine Fokkens is geschrokken van de problemen met het aquaduct van Rijkswaterstaat. "Dat niet alleen het asfalt maar ook het beton omhoog komt, duidt erop dat er meer aan de hand is. Een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn dat er iets mis is met de trekankers onder de grond."

"Als dat zo is kan het maanden duren, voordat het probleem is opgelost en dat is natuurlijk ontzettend vervelend voor alle mensen die er dagelijks langs moeten", zegt de gedeputeerde.

Het is de bedoeling dat er een 'crisisteam aquaduct' wordt geformeerd van Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân om met elkaar zo goed mogelijk te communiceren over het werk aan het aquaduct en de beste omleidingsroutes.

Voor Rijkswaterstaat heeft het oplossen van het probleem met dit aquaduct een hoge prioriteit, volgens Fokkens. "Ze hebben er een goede projectmanager op gezet. Ik vrees dat die onrustige kerstdagen tegemoet gaat."

Alternatieve routers moeilijk te vinden

Alternatieve routes voor het vrachtverkeer dat vanuit Sneek naar het zuiden moet, zijn niet zo makkelijk te bedenken omdat de brug bij Spannenburg maar een beperkte aslast kan dragen. De brug van de oude Rijksweg bij Uitwellingerga staat ook te boek als 'kwetsbaar', maar heeft nog geen aslastbeperking.

De Prinses Margriettunnel is gebouwd in de jaren '70 van de vorige eeuw voor 40 miljoen gulden. Bij het oudste aquaduct van Nederland in de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam waren eerder al problemen met losgeschoten ankers. Rijkswaterstaat onderzoekt daarom of dat ook bij Uitwellingerga de oorzaak van de problemen kan zijn.

