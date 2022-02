Niels Boot nieuwe hoofdtrainer vv QVC

Niels Boot (34) is geen onbekende bij QVC. In zijn jongste jaren heeft hij veel tijd doorgebracht bij QVC toen zijn vader Loet Boot in zijn eerste termijn bij QVC vijf jaar de hoofdtrainer was bij de Quick – Valken – Combinatie.

De afgelopen jaren was Boot twee seizoenen werkzaam bij SF Deinum. Beide seizoenen werd er een periodetitel gepakt maar promotie via de nacompetitie bleef echter uit.

Vanaf 2017 is de Sneker oefenmeester zeer succesvol geweest bij Sneek Wit Zwart. Als hoofdtrainer van de zaterdagtak wist hij de ploeg van de 5e naar de 3e klasse te loodsen. Door corona eindigde het sprookje en werd een derde promotie op rij hem niet gegund.

Door koerswijziging van de Sneker club waarbij het prestatievoetbal voortaan alleen maar op de zaterdag word geconcentreerd is Boot nu als assistent-trainer een belangrijke pion binnen de technische staf van de wit-zwarten.