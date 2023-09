New York Pizza is jarig en trakteert vandaag op 200 pizza's

SNEEK- Dit jaar viert New York Pizza, ook wel The Master of Dough genoemd, haar 30-jarig bestaan. Om dit te vieren wordt er gratis, jawel, GRATIS pizza uitgedeeld. Want wie jarig is, die trakteert. Het lijkt te mooi om waar te zijn maar het is echt zo. Om dit feestjaar te vieren gaat New York Pizza aan de Gedempte Pol in Sneek 200 gratis pizza’s weggeven.