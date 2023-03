Nesko speelt klassieke muziek in Sint Nicolaasga én voor het goede doel!

Het concert in Sint Nicolaasga wordt georganiseerd door de afdeling ZW Friesland van de Internationale Soroptimisten. Het is een benefietconcert: De baten van het concert gaan naar het project: Women in Warzones.

In de grensregio van Oekraïne en het straatarme Moldavië Organiseert de zusterclub van de Soroptimisten Zuid-West Friesland (SI Club in Chisinau) een kleinschalig project waarbij 10 Oekraïense kinderen en hun moeders samen met 10 Moldavische kinderen en hun moeders worden opgevangen en geholpen worden in de verwerking van alles wat ze hebben meegemaakt c.q. meemaken. Overleven en leven in de huidige complexe situatie.

Kaarten zijn verkrijgbaar vóór aanvang bij de kerk en tevens te reserveren via rek. nr. NL70ABNA0972483179 t.n.v. Soroptimist Int.Cl.Frl.ZWH ZW Friesland o.v.v. Nesko of via Nesko.nl.