Nesko speelt klassieke muziek in Sint Nicolaasga

Er wordt een gevarieerd programma uitgevoerd onder leiding van de enthousiaste dirigent Sander Teepen. Naast het vioolconcert van Dvořák met Niek Baar als solist zal de zevende symfonie van Beethoven klinken en verder de opdrachtcompositie Lamentum van Karmit Fadael. De jonge Nederlands-Israelische componist Fadael heeft een persoonlijke band met Friesland: zij ging in Sneek op school.

Het Nesko telt zo’n 45 leden. Het projectorkest wordt ieder jaar opnieuw samengesteld uit ambitieuze studenten die naast hun studie op hoog niveau muziek maken. Zij zetten hun studie twee weken opzij om een speciaal programma in te studeren. Sint Nicolaasga is een van de plaatsen waar ze een uitvoering geven.

Het concert in Sint Nicolaasga wordt georganiseerd door de afdeling ZW Friesland van de Internationale Soroptimisten. Het is een benefietconcert: de opbrengst is bestemd voor hulp aan vrouwen en meisjes in Oekraïne.

Kaarten zijn verkrijgbaar vóór aanvang bij de kerk en tevens te reserveren via rek. nr. NL70ABNA0972483179 t.n.v. Soroptimist Int.Cl.Frl.ZWH ZW Friesland o.v.v. Nesko of via Nesko.nl.