Nellie Nijholt kampt met endometriose

Nellie Nijholt uit Lemmer leefde jarenlang met heftige buikpijnen. Ze had wekenlang bloedverlies en raakte maar niet in verwachting. Na een lang traject kreeg ze eindelijk de diagnose van haar klachten: endometriose, een chronische ziekte waarbij weefsel dat enigszins lijkt op baarmoederslijmvlies buiten je baarmoeder groeit, niet weg kan en daardoor gaat verkleven aan onder andere je organen, buikwand et cetera. Hierdoor kun je onvruchtbaar worden. Eén op de tien vrouwen heeft deze ziekte. De meesten die het hebben, weten niet eens dat ze het hebben. “Goed te zien dat er steeds meer aandacht voor is”, zegt Nellie als wij aanbieden haar verhaal in deze krant te zetten.

Nellie Nijholt is geboren in 1986 in Sneek en opgegroeid in Lemmer, waar ze nu samen met haar man Wolter in een nieuwbouwwijk woont, met hun dochter Elize van twee jaar en hun hond Beer. Het kinderspeelgoed ligt her en der verspreid en we nemen voor dit gesprek plaats aan de keukentafel.

Vooraf, in het kort

Even een korte voorgeschiedenis: na de havo in Sneek gaat Nellie journalistiek studeren in Zwolle waar ze ook op kamers is. Dit zijn fijne jaren. Na een stage op Curaçao besluit Nelly een master te volgen in Amsterdam, maar daar is ze niet gelukkig, Als haar oude bazin vanaf Curaçao belt en vraagt of ze daar wil werken, besluit Nellie zonder overleg met wie dan ook hiervoor te gaan. Ik zie wel waar het schip strandt, is haar motto en ze blijft er die jaar werken voor een lokale krant. Ze is inmiddels bijna vijfentwintig als ze terug is in Nederland, waar ze eerst weer bij haar ouders intrekt. Ze solliciteert zich suf. Uiteindelijk gaat ze aan de slag in de sales bij Unilever. Terwijl ze op bedrijfsbezoek is ontmoet ze Wolter. Ze kletsen net iets langer dan normaal, ze worden ze verliefd en in 2018 trouwt het stel.

Wie A zegt, moet ook B zeggen

Nellie en Wolter hebben algauw een kinderwens. Nellie stopt met de pil en ondervindt daarna veel klachten. Ze heeft een traagwerkende schildklier waardoor haar hormoonhuishouding regelmatig in de war is; daarnaast heeft ze extreem veel buikpijn. Soms blijft de menstruatie uit en menstrueert ze wel, dan is dat heel heftig. Ze kan soms drie dagen niets. “Zo’n periode betstond uit twee weken pijn tijdens de menstruatie, een week rust en dan begon het weer opnieuw. Mijn ouders zeiden altijd: ‘Wie A zegt, moet ook B zeggen’, oftwel niet zeuren en doorgaan.” Ondanks haar pijn blijft Nellie zo goed als kan doorwerken, en ook sporten. Ze houdt van ‘harde’ sporten zoals voetbal, bootcampen en mudruns lopen. Hierin kan ze tot het uiterste gaan, dan hoeft ze even niets te voelen of na te denken.

Pijn als messen in je buik

Als ze na een jaar proberen niet zwanger raakt, besluit ze naar haar huisarts te gaan. Die maakt er niet zoveel van en stuurt haar naar huis. Nellie sukkelt wat door. De pijn blijft. “Het voelt als messen die in mijn buik gestoken worden. Tijdens een ALS swim sprong ik het water in en toen ervaarde ik in één klap megaveel pijn. Deze pijn is niet meer weggegaan.” Ze kan niet staan en niet zitten. Ze is acht weken non stop ongesteld, als ze bij een waarnemend huisarts terechtkomt, en die stuurt haar direct door naar de gynaecoloog. De gynaecoloog is verbaasd, dat ze nu pas is doorgestuurd. Na allerlei onderzoeken naar haar schildklier en het uitblijven van de zwangerschap blijft er voor de gynaecoloog eigenlijk nog maar één conclusie over en dat kan alleen laperascopisch worden onderzocht. Nellie wordt geopereerd en krijgt eindelijk haar diagnose: endometriose.

Uniek plaatje

Nellie krijgt een operatie waarna ze probeert zwanger te worden, maar dit blijft uit. Ze starten met IVF. Nellie spuit zichzelf hormonen in en het is al met al een heftig traject. Het is dan ook ongelooflijk dat Nellie en Wolter na de eerste terugplaatsing twee streepjes op de zwagerschapstest zien verschijnen. Ze is zwanger en heeft een hele fijne zwangerschap. Voor de zekerheid krijgt Nellie een MRI tijdens haar zwangerschap voor als ze eventueel een keizersnede moet onderdaan. Ze kunnen dan van te voren bekijken waar haar verklevingen zich in haar buik bevinden.

Nellie laat mij een foto zien van deze MRI. Een uniek plaatje waarop de baby en de kleine vingerbotjes te zien zijn. Dochter Elize is inmiddels twee jaar en Nellie en Wolter zijn begonnen aan een tweede IVF traject. Wederom een spannende tijd. Tijdens het interview wordt er een megagrote trampoline bezorgd. Nellie en Wolter zijn van plan deze in te graven in de tuin. Daar zijn ze wel eventjes zoet mee, schat ik zo in. Wat ben ik blij voor ze dat ze dit mee mogen maken, en dat ze ondanks de endometriose, trotse ouders hebben mogen worden.

Endometriose

Eén op de tien vrouwen heeft endometriose. Hoe eerder de diagnose plaatsvindt hoe beter dat is. Vrouwen lopen soms jaren rond met klachten, waardoor de gevolgen alleen maar erger worden. Denk aan darmen die verkleefd raken, ernstige buikpijnklachten, uitstraling naar je benen en rug. Met als gevolg dat vrouwen niet kunnen werken, niet kunnen deelnemen aan sociale activiteiten en ga zo maar door. Endometriose is een chronische ziekte. De oorzaak is niet bekend. Symptomen van de ziekte zijn onder andere heftige pijn onder in de buik bij ongesteldheid; pijn tijdens het vrijen; darmkrampen en branderig gevoel tijdens toiletbezoek; zwanger worden lukt niet. Meer info: www.endometriose.nl

Tekst en foto’s: Lotte van der Meij