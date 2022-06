Nelie Tolsma is een van de 5000 deelnemers aan Alpe d'HuZes

SNEEK - Afgelopen donderdag 2 juni beklommen 5000 deelnemers weer lopend of fietsend de roemruchte berg Alpe d'Huez in Frankrijk voor de jubileumeditie van de Alpe d'HuZes. Het was de 15e editie van het evenement waarmee geld wordt opgehaald voor kankeronderzoek.

Onder hen was Nelie Tolsma een van de deelnemers en zij schrijft hierover het volgende:

"Gister hebben we met twee fietsers en zes wandelaars aan de Alpe d'HuZes meegedaan! Een soms zware en emotionele tocht voor ons omdat twee van ons strijden tegen deze verschrikkelijke ziekte en de anderen dit aan de zijlijn meemaken. Ook voor hen die er niet meer zijn en in herinnering met ons de berg op zijn gegaan en ons kracht hebben gegeven! Door een aantal kaarsen voor hen allen te laten branden in bocht 8 staan we stil en herdenken we. Een bijzondere ervaring die we hebben gedeeld met nog zo'n 5000 deelnemers en de talloze vrijwilligers! Om nooit weer te vergeten en voor altijd in ons hart".