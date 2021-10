Negenjarige Ties uit Sneek ontvangt zijn eigen actiefiguur

SNEEK-De negenjarige Ties uit Sneek heeft dinsdag 26 oktober een levensgrote actiefiguur van zichzelf ontvangen. Hij is een van de vijf McNificents, de hoofdrolspelers in de nieuwe fondsenwervende campagne van McDonald’s en het Ronald McDonald Kinderfonds. Piet Paulusma, ambassadeur van het Ronald McDonald vakantiehuis De Hoeve, heeft Ties zijn eerste actiefiguur uitgereikt, in het bijzijn van z’n klasgenootjes. McDonald’s en het Kinderfonds vragen met de McNificents campagne om aandacht voor de Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen.

Dit jaar zijn Liz, Amadi, Lara, Olivier en Sneker Ties omgetoverd tot superhelden. Deze vijf kinderen hebben op jonge leeftijd al meer tijd in het ziekenhuis doorgebracht dan menig volwassene. Gelukkig kunnen hun ouders altijd dicht bijze zijn in de Ronald McDonald Huizen. En dat helpt écht, wijst onderzoek uit. Zieke kinderen voelen zich beter met hun ouders, broertjes en zusjes dichtbij. Ouders houden de zorg beter vol met een rustplek dicht bij hun zieke kind. Zo krijgen deze kinderen superkracht!

De verhalen van de McNificents waren het startpunt bij het ontwerpen van de actiefiguren, zo ook bij Ties. Hij heeft cerebrale parese. Dat betekent dat hij door een hersenbeschadiging een te hoge spierspanning in zijn benen heeft. Dankzij de Ronald McDonald Huizen staan zijn ouders altijd voor hem klaar. Dat geeft hem superkracht. Deze superkracht zijn powerwheels, die supersnel kunnen vliegen en schieten. Ook zijn kenmerkende kuif zie je terug, net als zijn lievelingskleur rood.

Superkrachtvoorsuperkracht challenge Naast de extra aandacht voor de McNificents, daagt McDonald’s iedereen in Nederland met de SuperkrachtvoorSuperkracht challenge uit om zijn of haar superkrachten op social media te delen. Het doel? Zoveel mogelijk geld ophalen voor de Ronald McDonald Huizen. Elke donatie is welkom om zieke kinderen en hun families dicht bij elkaar te brengen. Meedoen aan de SuperkrachtvoorSuperkracht challenge is heel eenvoudig: toon je superkracht door iets boven je hoofd te tillen, deel de foto vanaf 26 oktober met #geefsuperkracht, doneer en nomineer twee vrienden om hetzelfde te doen.

Renate Westerlaken-Loos, directeur van Ronald McDonald Kinderfonds, is trots op de McNificents: “Ook dit jaar laten Liz en de andere McNificents weer zien dat elk kind, dat regelmatig in het ziekenhuis moet verblijven, een superheld is. Die superkrachten komen zeker naar voren als hun familie dichtbij kan zijn. We zijn dan ook ontzettend trots op deze campagne en op de samenwerking met partner McDonald’s. Samen hopen we zo veel mogelijk overnachtingen mogelijk te maken voor ouders, zodat zij altijd dicht bij hun zieke of zorg intensieve kind kunnen zijn.”

De McNificents worden van 26 oktober tot en met 22 november 2021 als actiefiguurtjes in de vorm van een vouwplaat aangeboden bij elk Happy Meal.