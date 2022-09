Negende editie Triatlon Witmarsum groot succes

De deelnemers begonnen klokslag twee uur aan het zwemgedeelte in de Witmarsumervaart of zwembad Mounewetter. Een kleine 90 deelnemers maakten de keuze om de triatlon recreatief af te leggen, alleen of in estafettevorm. Voor de overige 30 deelnemers was dit de tweede triatlon voor de Súdwest Fryslân Triatlon Cup. Dit is een competitie van drie triatlons in Workum, Witmarsum en Wommels. Vorige week zondag werd de eerste 1/8e triatlon afgewerkt in Workum en gisteren was dezelfde afstand af te leggen in en rond Witmarsum

Nieuw fiets- en loopparcours

Via een nieuw fiets- en loopparcours bereikten uiteindelijk 108 deelnemers de finish. Bij de heren was Daniël Nagel uit Gauw de snelste in 57:32, gevolgd door Tsjomme Ozinga uit Heerenveen in 57:55 en Annefloris Bottema uit Nijland in 58:20. Bij de dames was Annemarie Rustenburg uit Biddinghuizen de snelste in 1:03:32, gevolgd door Serina Schouwenaar uit Den Helder in 1:05:13. Theresia Offringa uit Nijland werd 3e dame in 1:08:08.

Bij de teams ging de overwinning naar Team Gym Pastorie uit Heerenveen, zij legden in estafette de triatlon af in 1:06:46.

De competitiedeelnemers maken zich na vandaag op voor de laatste wedstrijd, aanstaande zaterdag in Wommels. Daar kan dit jaar de keuze worden gemaakt uit een 1/8e of een 1/2e triatlon. Wie kroont zich de nieuwe Cupwinnaar?

Na afloop van de triatlon werd er nog gezellig nagezeten, waar de belevenissen van de dag werden gedeeld.

Ook voor deze editie dankt de organisatie alle vrijwilligers, sponsoren en deelnemers voor hun geweldige bijdrage en sportieve inzet! Triatlon Witmarsum 2022 was zeer geslaagd.