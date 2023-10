Negen dagen werkzaamheden aan het spoor in Fryslân

SNEEK- Van zaterdag 21 oktober tot en met zondag 29 oktober werkt ProRail aan het spoor op verschillende plekken in Fryslân. Dit heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Heerenveen en Leeuwarden. In de weekenden hebben de werkzaamheden ook gevolgen voor het treinverkeer tussen Harlingen en Leeuwarden en Stavoren en Leeuwarden. Arriva en NS zetten vervangend busvervoer in. Reizigers wordt geadviseerd voor vertrek de Reisplanner te checken en rekening te houden met extra reistijd.