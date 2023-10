Nederlands goud voor judoka Mirthe Hartman van Sportcentrum Akkermans

HOOGEVEEN-Het Activum in Hoogeveen was zaterdag het toneel van de BouwGarant NK -15. Hier werd in verschillende klasse gestreden om de titel Nederlands Kampioen -15.

Sportcentrum Akkermans (Wommels) mocht met elf geplaatste judoka’s deelnemen. Mirthe Hartman (Sexbierum) wist in de voorrondes een plek in de finale te bemachtigen. Hiervoor moest ze drie wedstrijden judoën welke ze allen met Ippon won. In de finale was ze ook onverslaanbaar en won haar wedstrijd eveneens met een ippon na een houtgreep. Zij mag zich vol trots Nederlands kampioen -15 noemen.

Rutger Eijzenga (Tzum) en Justin Beverlo (Harlingen) verloren helaas een wedstrijd in hun klasse, waardoor zij enkel nog konden strijden om een bronzen medaille. Beide wisten zij de wedstrijd om het brons te winnen en werden knap derde van Nederland. Jarno Veenstra (Kollumerzwaag) werd na een lange strijd vijfde van Nederland. Net buiten de prijzen vielen Nikki, Jelte, Olaf, Tygo, Folkert Jan, Maurits en Auke.