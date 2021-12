Nederlands Bureau voor Toerisme: “Bijna de helft van de Nederlanders verwacht hun zomervakantie in 2022 in eigen land door te brengen”

SNEEK- Uit de Vakantiemonitor van het Nederlands Bureau voor Toerisme is gebleken dat bijna de helft van alle Nederlanders ook in 2022 verwacht de zomervakantie in eigen land door te brengen. Ook blijkt dat door de pandemie de helft van de Nederlanders andere aspecten van vakantie waarderen, zoals veiligheid en zekerheid. Ook speelt het mentale aspect een grote rol en is de behoefte om er echt even tussenuit te zijn belangrijker geworden.

Goed nieuws voor de logiesaccommodaties in Friesland

Uit deze eerste metingen doet blijken dat ook in 2022 Friesland en dus ook Zuidwest Friesland weer in trek zal zijn. “Dat is in ieder geval goed nieuws voor de logiesaccommodaties in onze regio,” aldus directeur Floriaan Zwart van VVV Waterland van Friesland. “We stemmen dan ook onze campagnes hierop af en gaan in de kerstvakantie en januari Nederlanders alvast verleiden om een boeking te doen voor de zomervakantie. Hopelijk profiteren de horecaondernemers hier in de zomer ook weer van, zeker omdat zij het nu extra zwaar hebben tijdens de avond lockdown.”

Vakanties boeken via VVV Waterland van Friesland

Achter de schermen wordt bij VVV Waterland van Friesland hard gewerkt om steeds meer vakanties boekbaar te maken via het ‘zoek en boek’ systeem. Ook worden hier in de toekomst boten aan toegevoegd, zodat toeristen in één oogopslag kunnen zien waar er nog iets vrij is. “Dit is een hele belangrijke stap in gemak bieden richting de toerist en we verwachten dat dit zoek en boek systeem ook in heel Friesland wordt uitgerold,” aldus Zwart. “Ondernemers kunnen nog steeds hun logiesaccommodaties bij ons aanbieden, maar ook particulieren met een vakantiewoning of chalet kunnen via VVV Waterland van Friesland verhuren. Vorig jaar was op een gegeven moment al ons aanbod verhuurd. Alles lijkt erop dat dit zomaar volgend jaar weer kan gaan gebeuren!”

Over VVV Waterland van Friesland VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied zestien VVV-locaties en achttien informatiepunten. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Ruim 800 ondernemers zijn lid van VVV Waterland van Friesland. De VVV verbindt deze ondernemers met elkaar in één krachtige netwerkorganisatie.