Nautische protestgymnastiek in Fries Scheepvaart Museum

Terwijl in Leeuwarden gelijksoortige acties door burgemeester Buma verboden werden, ging deze ludieke protestactie wel door. Burgemeester Jannewietske de Vries gaf wel toestemming.

Directeur Hester Postma van het FSM over de actie. “De aanleiding is de landelijke protestactie om de culturele sector tot leven te wekken. Wij doen mee met de actie van de museumverenigingen die de musea hebben opgeroepen de deuren te openen voor een gymles. Wij kunnen net als sportscholen die al wel open mogen op een verantwoorde manier mensen ontvangen. Ik ben niet boos, wel gelaten. Afgelopen vrijdagavond tijdens de persconferentie zakte de moed mij even in de schoenen: ‘Daar gaan we weer’.

Hoe kan het nu dat 85.000 winkels open mogen voordat er weer gesport mag worden, allemaal hartstikke goed natuurlijk en daar zijn we ook blij mee. Maar musea hebben al laten zien dat ze op een goede en veilige manier open kunnen. En ik denk dat we er allemaal naar snakken om gewoon weer culturele prikkels te krijgen. Het is er gewoon tijd voor, het heeft nu lang genoeg geduurd. Ik denk dat we nu nog wel even aan de mondkapjes vastzitten, want door het Omikron-virus stijgen het aantal besmettingen dus moeten we met z’n allen naar kijken hoe we het op een veilige manier toch dingen kunnen doen. En een beetje reuring in de tent snak ik wel naar.

“We hebben uitgebreid met burgemeester de Vries gesproken en die steunt onze actie. Het overleg ging over op welke manier we vandaag open konden gaan. Volgens onze burgemeester, in tegenstelling tot haar collega burgemeester Buma uit Leeuwarden, kan deze actie volgens de Wet Openbare Demonstratie mag het doorgaan. Het is een ludieke actie. Het idee was eerst met elkaar gymen en vervolgens een cooling down doen waarbij iedereen rustig door het museum zou kunnen lopen en de collectie bekijken. Dat onderdeel moesten we schrappen, het is alleen ‘Chillen met de billen’. Voor ons is dat genoeg want op die manier kunnen we laten zien dat wij klaar voor de heropening zijn.”

Bootsman Atze Osinga

Gekleed in een heus bootsman uniform gaf FSM-vrijwilliger Atze Osinga vervolgens een lesje nautische gymnastiek. Als oud-onderwijsman ging het Osinga nog zeer goed en en werd het niet alleen maar een ludieke les, maar moesten de zeven deelnemers behoorlijk in actie komen. “Ik ha de minsken even lekker drille mocht. We hawwe wat oefeningen op’e ‘plaats’ dien. Der wie genôch romte om it te dwaan.”