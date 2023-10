Natuurwerkdag 2023: Groene handjes in de lucht!

Heb je zin om een dag buiten aan de slag te gaan en leuke mensen te ontmoeten? Steek dan de handen uit de mouwen op bijvoorbeeld landgoed Fogelsangh State in Feankleaster, Dekema State in Jelsum, Oranjestein bij Heerenveen of bij Oerfloed in Leeuwarden, op de Waddeneilanden, in het Heempark in Heeg of bij het azc in Drachten. Er is vast ook iets bij jou in de buurt te doen. Kijk op www.natuurwerkdag.nl voor een overzicht van de locaties en meld je aan!

De Natuurwerkdag is een initiatief van LandschappenNL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Scouting Nederland en wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.