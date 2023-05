Natuurmens Ype van der Werf neemt afscheid als vrijwilliger bij de gemeente

SNEEK - Ype van der Werf, wie kent hem niet? Ype neemt na 18 jaar vrijwilligerswerk afscheid bij gemeente SWF. Sinds de aanleg van het Rasterhoffpark in 2005 is hij de ogen en oren van dit prachtige park. Met name de zorg voor de Schotse Hooglanders was aan hem toevertrouwd. Daarnaast deelde hij regelmatig met veel enthousiasme natuurnieuws van de Hooglanders, vogels, planten en paddenstoelen, meestal vergezeld met prachtige foto's.