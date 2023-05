Natuurervaringen delen met anderen iets voor jou? Word Natuurgids!

SNEEK- IVN Súdwesthoeke start in september 2023 een nieuwe editie van de IVN Natuurgidsenopleiding (NGO) in Fryslân. Het is een landelijk gecertificeerde opleiding voor iedere Friese natuurliefhebber die natuurgids wil worden. In 1,5 jaar tijd leer je zowel over natuur als over manieren waarop je anderen enthousiast kunt maken voor de natuur. Je doet vaardigheden op die je in de toekomst gaan helpen bij het organiseren en begeleiden van activiteiten, excursies, cursussen of het ontwikkelen van wandelroutes of educatief materiaal. Bovendien raak je thuis in de natuur- en cultuurhistorische kenmerken en waarden van je eigen omgeving.

Inhoud van de cursus

Je leert tijdens de opleiding over natuur, maar dat is niet het belangrijkste. Er is volop aandacht voor didactiek: hoe breng ik mijn boodschap over, hoe sta ik voor de groep, wat is natuurbeleving, welke andere werkvormen dan ‘vertellen’ zijn er, hoe ga ik om met verschillende leeftijden in de groep? En vooral ook: hoe geef ik mijn eigen draai aan een (bestaande) activiteit? In de opleiding komen de volgende thema's aan bod: planten & bodem, dieren, ecologie & ecosystemen en landschap. Het thema duurzaamheid zit verweven in al deze blokken.

Praktische informatie

De opleiding bestaat uit een kleine 40 theorielessen (1x per twee weken) en 20 praktijklessen in het veld. Ook tussen de lessen door vraagt de opleiding een tijdsinvestering van de cursist, gemiddeld 4 uur per week. In het lesschema zijn officiële vakantieperiodes vrijgeroosterd. Slaag je voor de opleiding, dan ontvang je een landelijk erkend diploma. Op dinsdagavond 30 mei is er een informatieavond. Mocht je interesse hebben, dan is het aan te bevelen deze avond bij te wonen. Zodat jij weet wat jij van de opleiding mag verwachten, maar ook begrijpt wat de opleiding van jou verwacht.

Informatieavond

Datum: dinsdag 30 mei 2023

Tijd: 19.30 uur

Locatie: CSG Bogerman, Hemdijk 2 | 8601 XH Sneek

Aanmelden en/of meer informatie: Ruud Oudega | ivnsudwesthoeke@outlook.com